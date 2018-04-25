В сейме приведен к присяге новый министр экономики и инноваций Р. Синкявичюс

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

В сейме Литвы приведен к присяге новый новый министр экономики и инноваций, 68-летний Римантас Синкявичюс, которого президент Гитанас Науседа во вторник назначил на эту должность.

Президент отметил, что у Р. Синкявичюса достаточно опыта и политического влияния, чтобы в сложный предвыборной период достичь важных для государства результатов. Премьер Саулюс Сквернялис надеется, что у министра будет достаточно времени, чтобы выполнить намеченную работу.

С. Сквернялис признал, что согласовать кандидатуру Р. Синкявичюса с президентом было «нелегко».

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис сказал журналистам в сейме, что кандидатура Р. Синкявичюса была компромиссным решением.

68-летний Р. Синкявичюс — заместитель председателя Литовской социал-демократической трудовой партии и глава фракции в сейме. Он работает в парламенте четвертый срок полномочий, а с декабря 2017 года возглавлял парламентский Комитет по экономике.

В 2012–2016 годах Р. Синкявичюс был министром транспорта и коммуникаций.

Должность министра экономики и инновация была вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики.