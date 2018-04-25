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В Севилье владельцев собак обяжут носить бутылку с водой

Фото pixabay.xom

Власти Севильи ужесточают наказание для владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами на улице, и вводят дополнительные требования.

Теперь в обязательном порядке собачники должны носить с собой не только пакетики для сбора экскрементов, но и бутылку с водой. С её помощью нужно убирать за своими питомцами, смывая с асфальта их продукты жизнедеятельности.

Исключение сделали только для незрячих, которые передвигаются по улицам с помощью собак-поводырей.  

В случае невыполнения этих требований на владельца собаки будет наложен штраф в размере от 75 до 500 евро.

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