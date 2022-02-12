В Швеции ужесточат правила депортации мигрантов-преступников

Правительство Швеции намерено ужесточить правила депортации мигрантов после совершения ими преступления. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе правительственной канцелярии, сообщает ТАСС.

Согласно действующим правилам, иностранец может быть депортирован из Швеции, если он осужден и приговорен к тюремному заключению сроком не менее года, при этом существует риск рецидива. Комиссия, расследовавшая этот вопрос, предложила снизить порог наказания, после которого может последовать высылка из страны, до шести месяцев.

Депортация теперь может произойти в зависимости от характера преступления. Речь идет прежде всего о нарушениях закона, связанных с посягательством на чью-либо жизнь, здоровье и свободу. Сюда также входят преступления на почве ненависти.

«Порог для депортации слишком высок, — прокомментировал на пресс-конференции в пятницу министр интеграции и миграции Андерс Игеман. — Если человек осужден за тяжкие преступления в Швеции и не является гражданином Швеции, он, как правило, может быть депортирован. Доверие к верховенству закона и миграционной политике зависит от того, соблюдают ли те, кто приезжает в страну, наши законы».

Правительство также предлагает отменить существующее положение о том, что для депортации лица, проживавшего в Швеции в течение длительного времени, требуются особые причины. Кроме того, предлагается снять запрет на высылку лиц, приехавших в Швецию в молодом возрасте и проживавших в стране большой период времени. Правительство также хочет увеличить срок, в течение которого иностранцу будет отказано в возвращении в Швецию после депортации.

Согласно расчетам экспертов, изменения в законодательстве приведут к увеличению количества высылаемых мигрантов-правонарушителей на 30%, или примерно на 200 человек в год. После одобрения в соответствующих инстанциях новые правила вступят в силу 2 июля этого года.