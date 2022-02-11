В Словакии, Чехии и Венгрии пройдут учения НАТО

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Учения подразделений стран НАТО под кодовым названием Steadfast Cobalt 2022 («Стойкий кобальт»), которые, согласно предыдущим планам блока, должны были пройти в Польше, состоятся в Чехии, а учения под кодовым названием Trojan Footprint («Троянский след») — в Словакии и Венгрии. Об этом сообщил в среду словацкий телеканал TA3 , сообщает ТАСС.

В Чехии учения Steadfast Cobalt 2022 пройдут в феврале-марте текущего года. География учений Trojan Footprint, которые первоначально планировалось провести в Венгрии, расширена на Словакию.

Словацкое правительство ранее одобрило направление военнослужащих национальных ВС на зарубежные маневры в текущем году. Кабмин также согласился с присутствием иностранных военных подразделений на территории республики на период проведения там учений НАТО.