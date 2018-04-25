В США пронесся мощный торнадо, много жертв

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На американский штат Теннесси обрушился сильный торнадо, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Интерфакс.

Местные экстренные службы сообщают, что четыре человека погибли в округе Патнам, двое — в городе Нэшвилл, двое — в округе Уилсон, еще один — в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Отмечается, что торнадо разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.