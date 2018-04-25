В США пронесся мощный торнадо, много жертв

На американский штат Теннесси обрушился сильный торнадо, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Интерфакс.
Местные экстренные службы сообщают, что четыре человека погибли в округе Патнам, двое — в городе Нэшвилл, двое — в округе Уилсон, еще один — в округе Бентон.
В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.
Отмечается, что торнадо разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.
Напомним, в январе в США из-за торнадо погибли 11 человек. Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии. Сотни авиарейсов были отменены.korrespondent.net
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę