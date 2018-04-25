В США проходит процесс воссоединения семей мигрантов

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В США проходит процесс воссоединения семей, которые были разлучены «нулевой терпимостью» администрации Трампа.

Политика в отношении нелегальной иммиграции на границе с Мексикой началась в 2018 году. Она получила название «нулевая толерантность» и предполагала, что любая попытка незаконного пересечения границ США причислялась к серьёзному преступлению, а значит преступник должен был быть заключён под стражу. При этом дети мигрантов не могли находиться с родителями за решёткой , в результате чего сотни семей были разлучены.

Такая политика столкнулась с мощной критикой со стороны правозащитников, политиков и даже Мелании Трамп. В итоге президент Америки Дональд Трамп отменил действие «нулевой терпимости». Однако к тому моменту уже сотни детей были разлучены с родителями.

В прошлом месяце была назначена группа юристов для поиска родителей, большинство из которых были депортированы в Центральную Америку. Частично поискам помешала пандемия коронавируса.

Хотя политика «нулевой терпимости» действовала только с апреля по июнь 2018 года, с 2017 года она действовала в рамках пилотной программы в районе Эль-Пасо. Сотни родителей и детей были разлучены, большинство из них — в рамках пилотного проекта. Как только политика вступила в силу, появились изображения детей, спящих в клетках и плачущих по своим родителям, что вызвало широкую критику в США и во всем мире. В июне 2018 года в ответ на иск, поданный Американским союзом гражданских свобод, судья США распорядился воссоединить детей-мигрантов и их родителей в течение 30 дней. Но на тех, кто был разделен пилотной программой, это постановление суда не распространяется, и их воссоединение было принято только в прошлом году.

В отчете судебного комитета Палаты представителей говорится, что политика Трампа осуществлялась с «полным осознанием того, что сотни детей, вероятно, будут потеряны для своих семей навсегда».

Избранный президент Джо Байден заявляет, что создаст целевую группу для воссоединения всех семей мигрантов, разделенных в соответствии с политикой, но не уточнил, смогут ли родители поехать в США, чтобы подать заявление о предоставлении убежища вместе с детьми.