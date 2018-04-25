В стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом

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В Беларуси на 10 апреля на стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.