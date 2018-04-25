В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий за 2019 год

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10 декабря, в Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий за 2019 год.

По сообщению АЗЕРТАДЖ, как и в предыдущие годы, торжества прошли в Стокгольме и Осло в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля — 10 декабря 1896 года. Согласно его завещанию, все премии, кроме Нобелевской премии мира, каждый год вручаются лауреатам в Стокгольме. В свою очередь, Нобелевская премия мира вручается лауреату в столице Норвегии.

На официальном мероприятии, прошедшем в Стокгольмской филармонии, Король Швеции Карл XVI Густав вручил награды лауреатам нынешнего года. Награды вручались в номинациях по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Лауреаты получили золотую медаль, диплом и премию размером в 9 миллионов шведских крон (около 850 тысяч евро)

На церемонии награждения всем лауреатам была предоставлена возможность выступить с речью.

Затем, по традиции, в честь лауреатов Нобелевской премии был дан официальный банкет.

Напомним, что Нобелевской премии по физике в 2019 году была разделена. Одна половина присуждена Джеймсу Пиблсу «За теоретические открытия в физической космологии», а другая половина ученым — Мишелю Майору и Дидье Келозу с пометкой «За открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

Лауреатами в области химии стали американский ученный Джон Б. Гуденоф и его коллеги — американец с британскими корнями М. Стэнли Уиттингэму и японский ученный Акире Йошино. Они были удостоены премии за развитие технологий литий-ионных батарей.

В свою очередь, американские ученые Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британский исследователь Питер Рэтклифф стали обладателями премии Нобеля в сфере медицины за открытие того, «как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода».

Фактором, отличающим Нобелевскую премию за 2019 года от предыдущих, является то, что в этом году, помимо лауреата Нобелевской премии в области литературы за 2019 год, также награда была присуждена лауреату за 2018 год. Таким образом Нобелевская премия в области литературы за 2018 год присуждена польской писательнице Ольге Токарчук. Премию по литературе за нынешний год получил австрийский писатель Питер Хандке. Ольге Токарчук была присуждена Нобелевская премия с пометкой «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Питер Хандке стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год «за влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная Государственным банком Швеции за 2019 год, была присуждена американским ученым Абхиджиту Банерджи, Эстеру Дюфло и Майклу Кремеру, с пометкой «За их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».