В свете отказа ЕC от российских энергоресурсов, Науседа обсудил с министром из Омана энергосвязи

В свете отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, президент Литвы Гитанас Науседа обсудил развитие энергетических отношений между Брюсселем и Маскатом с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди.
В сообщении администрации президента говорится, что Науседа подчеркнул в ходе встречи, что «текущая геополитическая ситуация диктует Европе необходимость ускорить снижение зависимости от российских энергоресурсов, поэтому она заинтересована в увеличении импорта энергоресурсов из государств Персидского залива».
После того, как в мае Евросоюз договорился об эмбарго на российскую нефть, перевозимую судами. и планируется отказаться от 90% импорта нефти из России к концу этого года, сообщество ищет новые направления импорта.
В ходе встречи Науседы с министром Омана обсуждались также вопросы развития экономического и политического сотрудничества с Оманом.
По словам Науседы, наибольший потенциал имеет сотрудничество между секторами информационных технологий, наук о жизни, солнечной энергетики, сжиженного газа и финансовых технологий.
В сообщении отмечается, что глава государства подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества между Литвой и Оманом, выразил надежду на его укрепление и расширение и предложил министру иностранных дел Омана открыть посольство в Вильнюсе.
В ходе визита министр иностранных дел Омана был награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».
В 2022 году исполняется тридцатилетие установления дипломатических отношений между Литвой и Оманом.
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