В свете отказа ЕC от российских энергоресурсов, Науседа обсудил с министром из Омана энергосвязи

После того, как в мае Евросоюз договорился об эмбарго на российскую нефть, перевозимую судами. и планируется отказаться от 90% импорта нефти из России к концу этого года, сообщество ищет новые направления импорта.

В ходе встречи Науседы с министром Омана обсуждались также вопросы развития экономического и политического сотрудничества с Оманом.

По словам Науседы, наибольший потенциал имеет сотрудничество между секторами информационных технологий, наук о жизни, солнечной энергетики, сжиженного газа и финансовых технологий.

В сообщении отмечается, что глава государства подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества между Литвой и Оманом, выразил надежду на его укрепление и расширение и предложил министру иностранных дел Омана открыть посольство в Вильнюсе.

В ходе визита министр иностранных дел Омана был награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

В 2022 году исполняется тридцатилетие установления дипломатических отношений между Литвой и Оманом.

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