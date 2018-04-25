В связи с карантином – выплаты за простой более 114 деятелям искусства

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С начала карантина в Литве были выделены выплаты за творческий простой 114 деятелям искусства, сообщило BNS Министерство культуры.

«В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161», – сообщила представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.

По ее словам, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры, отозваны мероприятия, поэтому выросли просьбы о выплатах за простой.

Среди получивших такие выплаты – актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.

Выплата в размере минимальной месячной зарплаты – 607 евро – они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня.

Претендовать на эти выплаты могут лишь лица, обладающие статусом деятеля культуры.

В этом году на социальную программу деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте Кабмин внес дополнительные 2 млн евро.

По подсчетам министерства, за период карантина, количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой может вырасти до 1100.

В данный момент в Литве зарегистрированы 5202 лица со статусом творческого работника.