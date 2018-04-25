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TOP,Новости,Происшествия

В связи с пожаром на Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранителям

  • Скринщот

Из-за пожара на алитусском предприятии по переработке покрышек Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранителям, сообщила в понедельник Каунасская прокуратура.

Главные специалисты Каунаса по контролю качества окружающей среды Аушра Бружене и Аушра Криченене подозреваются в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, подозрения им предъявлены в минувшую пятницу.

«Оба специалиста в ходе досудебного расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, никаких показаний не дают, обстоятельства инцидента не разъясняют. В отношении госслужащих избрана мера пресечения – подписка о невыезде», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в связи с пожаром на Ekologistika подозрения предъявлены пяти лицам.

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Подозрения также предъявлены менеджеру компании по производству.

Генпрокуратура в декабре прошлого года предъявила подозрения главе Ekologistika Юозасу Циценасу и еще одному сотруднику компании Ромуалдасу Варанаускасу, ответственному за выполнение экологических требований.

Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных. 

«Есть подозрения в том, что оба этих лица недолжным образом выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасности, поэтому во время пожара стали выделяться загрязняющие выбросы, воздуху в литовском государстве был нанесен ущерб на сумму более 5 млн евро. В отношении обоих подозреваемых назначены меры пресечения – взяты подписки о невыезде», – говорится в сообщении прокуратуры.

За все эти преступные деяния предусматривается наказание штрафом, арестом или лишением свободы до шести лет. 

Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись  с огнем и его последствиями более недели.  

В городе Алитус и районе по причине пожара все еще действует экстремальная ситуация. 

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