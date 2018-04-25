В связи с пожаром на Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранителям

Скринщот

Из-за пожара на алитусском предприятии по переработке покрышек Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранителям, сообщила в понедельник Каунасская прокуратура.

Главные специалисты Каунаса по контролю качества окружающей среды Аушра Бружене и Аушра Криченене подозреваются в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, подозрения им предъявлены в минувшую пятницу.

«Оба специалиста в ходе досудебного расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, никаких показаний не дают, обстоятельства инцидента не разъясняют. В отношении госслужащих избрана мера пресечения – подписка о невыезде», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в связи с пожаром на Ekologistika подозрения предъявлены пяти лицам.