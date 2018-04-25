В Токио владельцам клубов будут платить, чтобы те не работали

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Власти Токио решили субсидировать владельцев клубов и баров за то, чтобы они не открывали свои заведения. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что по закону городские чиновники не могут закрыть заведения. Поэтому они решили простимулировать бизнесменов другим способом. Всем, кто закроется на десять и больше дней, город выплатит примерно 4670 долларов.

“Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях”, — заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Это является рекордным показателем с начала пандемии.