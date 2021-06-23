В традициях предков

В одну из самых коротких ночей с 23 на 24 июня в Литве празднуют Йонинес, или Расос (праздник Росы), или Ивана Купалы. Его испокон веков отмечали все народы Европы.
Это время сбора лечебных трав, гаданий, плетения венков, которыми украшали не только себя, но и свои дома, а кульминация праздника – поиск цветущего папоротника, который на самом деле никогда не цветет.
Еще одна важная составляющая старого праздника – очищающий огонь. Для костров выбирали самое красивое место в округе: на холме, у озера или у реки. Разжигали их на закате и жгли до самого утра, а потом прыгали через праздничный костер. Не только молодежь, но и пожилые люди прыгали, чтобы поправить свое здоровье, набраться сил для приближающегося тяжелого летнего труда, пары прыгали взявшись за руки.
Традиции и обычаи дошли и до наших дней, и вновь на Йонинес зажгутся костры, зазвучат народные песни и музыка, будут пускать венки по воде и искать цветущий папоротник в надежде постичь тайну Вселенной.