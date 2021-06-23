В традициях предков

Фото BFL/Греты Скарайтене

В одну из самых коротких ночей с 23 на 24 июня в Литве празднуют Йонинес, или Расос (праздник Росы), или Ивана Купалы. Его испокон веков отмечали все народы Европы.

Это время сбора лечебных трав, гаданий, плетения венков, которыми украшали не только себя, но и свои дома, а кульминация праздника – поиск цветущего папоротника, который на самом деле никогда не цветет.