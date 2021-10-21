В Уэльсе заговорили о независимости от Британии

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В Уэльсе рассматривают возможность независимости от Великобритании. Соответствующий вариант развития событий среди прочих вариантов рассмотрит специальная комиссия, которая подготовит анализ о будущих отношениях Уэльса с остальными частями Британии, сообщает BBC.

Отмечается, что новый орган, созданный министрами-лейбористами Уэльса, проанализирует возможные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Уэльсом.

В объявлении правительства Уэльса говорится, что комиссия разработает варианты реформы «конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей». Однако со-председатель комиссии Лаура Макаллистер отметила, что вопрос независимости тоже нельзя обойти вниманием и «рассматривать нужно все варианты». Вместе с ней Независимую конституционную комиссию возглавит бывший архиепископ Кентерберийский Рован Уильямс. При этом консерваторы обвинили министров в «растрате времени и ресурсов».

Лейбористская партия Уэльса считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве, но в своей избирательной программе обещала создание такого органа для «общенационального разговора» о будущем Уэльса.

В настоящее время Кардифф имеет полномочия во многих важных сферах управления, как образование, здравоохранение и местное самоуправление. Законодательство в этой сфере принимается в парламент Уэльса. Ряд других вопросов, в том числе по армии и медиа, решаются в Венсминстере. Похожая ситуация с Шотландией и Северной Ирландией.

Однако обеспокоенность относительно будущего Британии побудила некоторых политиков, в том числе первого министра Уэльса Марка Дрейкфорда, призывать к более радикальным изменениям. В частности, он считает, что будущее Соединенного Королевства было бы более определенным, если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным союзом. Похожие призывы звучат в манифесте лейбористов Уэльса, где выражают поддержку «далеко идущему федерализму».

Ранее сообщалось, что Шотландия готовит выход из Великобритании, ради чего местные власти планировали провести новый референдум. Перед этим Британия отказала Шотландии в проведении нового референдума.