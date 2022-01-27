В Варшаве почтут память жертв Холокоста

27 января в польской столице пройдёт мероприятие по случаю освобождения лагеря Освенцим-Биркенау в Польше от нацистов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на польские СМИ , мероприятие пройдёт под почетным патронатом мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Напомним, что Международный день памяти жертв Холокоста был принят Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Дата памятного дня назначена на 27 января, в день освобождения лагеря Освенцим-Биркенау в 1945 году.

Отметим, что по данным, опубликованным в сборнике, подготовленном Государственным управлением статистики Польши и посвящённом 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, за время существования концлагеря Аушвиц-Биркенау из 1,3 миллиона сосланных в Освенцим людей погибли около 1,1 миллиона. Среди погибших 960 000 евреев (в том числе 300 000 польских евреев), 74 000 поляков.