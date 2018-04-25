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В Великобритании возникла задержка с принятием соглашения о Brexit

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, Ссылка

Верхняя палата британского парламента – Палата лордов – проголосовала за внесение поправок в законопроект по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, представленного правительством Бориса Джонсона. Об этом накануне сообщило ВВС.

«Правительство проиграло три голосование в Палате лордов по законодательству о Brexit – это первое его поражение после выборов», – говорится в сообщении.

Как сообщается, депутаты внесли несколько поправок в законопроект относительно соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Так, они поддержали поправку, согласно которой гражданам ЕС предоставляется физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Великобритании после ее выхода из Евросоюза.

Палата лордов также проголосовала за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены местными судами и трибуналами.

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Теперь законопроект возвращается в Палату общин, где партия премьер-министра Бориса Джонсона имеет большинство, что позволит им отменить правки верхней палаты.

Как известно, законопроект о выходе из ЕС, который открывает путь для выхода Лондона из блока с соглашением 31 января, был одобрен депутатами нижней палаты в начале января без изменений.

Но, несмотря на уверенную победу на декабрьских выборах, консерваторы не имеют большинства в Палате лордов. Поэтому любые изменения в законодательстве все еще могут быть отменены.

Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января.

korrespondent.net

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