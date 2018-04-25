В Великобритании возникла задержка с принятием соглашения о Brexit

Верхняя палата британского парламента – Палата лордов – проголосовала за внесение поправок в законопроект по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, представленного правительством Бориса Джонсона. Об этом накануне сообщило ВВС.

«Правительство проиграло три голосование в Палате лордов по законодательству о Brexit – это первое его поражение после выборов», – говорится в сообщении.

Как сообщается, депутаты внесли несколько поправок в законопроект относительно соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Так, они поддержали поправку, согласно которой гражданам ЕС предоставляется физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Великобритании после ее выхода из Евросоюза.

Палата лордов также проголосовала за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены местными судами и трибуналами.