В Вене пройдут переговоры о спасении соглашений с Ираном

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28 июля в Вене пройдет встреча делегаций государств, сохранивших приверженность соглашению о судьбе иранской ядерной программы. Цель встречи – спасение соглашения о судьбе иранской ядерной программы.

«Представители России, КНР, Великобритании, Франции, Германии и Евросоюза обсудят вопросы, связанные с реализацией договора во всех его аспектах», — говорится в заявлении ЕС. Председательствовать будет генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид.

Встреча пройдет на фоне резкого обострения обстановки в Персидском заливе. После захвата Ираном британского танкера три государства, подписавшие договор, начали консультации о создании европейской морской группировки для обеспечения свободы мореходства.

Решение об этом, а также о возможном введении санкций против Ирана, предстоит принимать новому британскому правительству, которое возглавит избранный главой Консервативной партии Борис Джонсон. Иранский вопрос, на ряду с брекзитом, самый сложный из полученных им в наследство от Терезы Мэй.