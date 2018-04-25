В Венгрии бесплатный транспорт для ищущих работу

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Если вы едете на собеседование для трудоустройства, то общественный транспорт для вас бесплатный.

Как передает АЗЕРТАДЖ, именно такой вклад в дело снижения и без того низкого уровня безработицы решила сделать мерия Будапешта, о чем было заявлено сегодня на вебсайте столичного муниципалитета.

С Нового года достаточно будет показать контролеру билетов или водителю общественного транспорта копию письма о приглашении в тот день на собеседование, как поездка станет бесплатной. Однако, маршрут движения автобуса, метро, трамвая или троллейбуса должен хоть как-то соответствовать местонахождению офиса, где будет проходить собеседование.