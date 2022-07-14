В Венгрии объявили о введении чрезвычайного положения в энергетике

Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетике с августа. Об этом сообщает Hirado.
«Венгрия объявляет чрезвычайное положение в области энергетики, поскольку в значительной части Европы наблюдается энергетический кризис. За год цена на электроэнергию выросла более чем в пять раз, на газ — более чем в шесть раз, и не видно, чем это кончится. Похоже, газа в Европе на зимний период не хватит. Цель ЧП — подготовка к кризису и укрепление энергетической безопасности», — заявил министр, управляющий администрацией премьер-министра, Гергель Гуляш.
Для укрепления энергобезопасности правительство внедряет специальную программу, которая включает увеличение внутренней добычи газа с 1,5 млрд кубометров до 2 млрд кубометров в год. Кроме того, вводится запрет на экспорт энергоносителей и даже дров.
Сообщается, что будут введены в эксплуатацию дополнительные энергоблоки ТЭС Матра и увеличена генерация на АЭС Пакш.
Власти Венгрии сообщают о том, что для населения снижается норма льготного потребления электроэнергии (до 210 кВт/мес.) и газа (до 144 кубометров/мес.).
Министр сообщил, что Венгрия ведет переговоры с Болгарией и Румынией о дополнительных поставках газа.
Напомним, власти Венгрии категорически против введения эмбарго на поставки российского газа. Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.