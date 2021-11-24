В вернувшемся из Западной Европы в Литву грузовике обнаружено 183 килограмма гашиша

На границе Литвы и Польши задержана крупнейшая в этом году партия контрабандных наркотиков – 183 килограмма гашиша.

Стоимость такого количества на черном рынке может достигать примерно 1,83 млн евро. Это крупнейшая партия контрабандных наркотиков, задержанная в этом году на литовской таможне, сообщила в среду Криминальная служба таможни (КСТ).

Гашиш был обнаружен в воскресенье в тайниках, оборудованных в запасных колесах грузовика, который ехал из Западной Европы в Литву. Водитель грузовика был задержан на двое суток, но позже был освобожден решением Каунасского участкового суда, в его отношении избрана мера пресечения — интенсивный надзор.

Ехавший в Литву грузовик Scania таможенники остановили вблизи бывшего пункта пограничного контроля Калварийос. Водитель машины, житель Каунасского района сказал, что возвращается порожняком, однако у таможенников была информация о вероятно спрятанной в грузовике контрабанде.

Как сообщает КСТ, Scania сопроводили да контрольно-пропускного пункта Кибартай, где машину проверили рентгеновской установкой.

При проверке в трех запасных колесах грузовика было обнаружено похожее на гашиш вещество в вакуумных упаковках.

Грузовой автомобиль и нелегальный груз задержаны, в Каунасском отделении КСТ начато досудебное расследование о контрабанде наркотиков и незаконном хранении очень большого количества наркотиков.