В Вильнюсе намечается оборудовать несколько сотен мест обучения в городе

Вильнюс, выигравший приз на сумму 1 млн долларов (876 тыс. евро), собирается оборудовать в городе несколько сотен мест для обучения, чтобы превратить столицу в большую школу.

«Сегодня утром стало официально известно, что мы вошли в число победителей — так что я поздравляю всех жителей Вильнюса. Очевидно, что образование — это та сфера, которая в наибольшей степени требует усовершенствования, чтобы улучшить жизнь в будущем для нас всех», — сказал LRT во вторник утром мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Вильнюс вошел в число 15 городов, ставших победителями объявленного Bloomberg Philantropies конкурса «Вызов мэров мира».

Идея, которую на полученные средства проведет в жизнь город — это процесс обучения, устойчивый к таким вызовам, как пандемия коронавируса.

По словам Шимашюса, самоуправление города постарается изменить устоявшуюся точку зрения, что школа — это здание, и задастся целью создать во всем городе пространства, подходящие для процесса обучения.

«Школа все еще — здание, а не процесс обучения. Мы хотели это изменить, и мысль заключается в том, чтобы во всем городе появилось много мест, куда учителя могли бы прийти с классами и провести интегрированные, нетрадиционные уроки», — сказал мэр.

Это, по его словам, были бы предприятия, пространства искусства, парки, улицы, учреждения. В течение трех лет таких пространств намечается оборудовать около 450. В сентябре этого года планируется оборудовать 150 из них.

«Весь город как школа — таков наш тезис», — сказал мэр Вильнюса.

Самоуправление ставит перед собой цель, чтобы после окончания проекта около 10% уроков проводилось за пределами школ.

Конкурс «Вызов мэров мира» проводится пятый раз — это всемирный конкурс инноваций с целью поощрения лучших городских идей.

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