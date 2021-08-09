TOP,Виленский Вестник,Новости,Политика

В Вильнюсе – пикет в поддержку белорусской оппозиции

Nuotrauka Dapamoga/ facebook.com

В понедельник на Площади Лукишкес в литовской столице состоится пикет в поддержку белорусской оппозиции «Год после революции». 

Мероприятие организует публичное учреждение «Дапамога», ее представители информировали BNS, что отметят 9 августа 2020 года, когда после выборов в Беларуси начались массовые репрессии против мирных протестующих.  

Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них премьер Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены сейма. 

реклама

Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор  Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными. 

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.