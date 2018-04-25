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TOP,Виленский Вестник,Новости,Общество,Экология и климат

В Вильнюсе прошел марш климатических активистов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

 Примерно 200 человек, преимущественно, молодых, собралось в пятницу в Вильнюсе на шествие с целью призвать политиков предпринимать более активные действия по борьбе с изменениями климата.

Под звуки барабанов и речевки участники шествия прошли по проспекту Гедимино от сейма до правительства.

«Мы хотим политической воли, которая обеспечила бы нам безопасное будущее», – сказала одна из организаторов акции протеста Сауле Андреевайте.

Участники акции призывали политиков и бизнес принимать меры для уменьшения выбросов в атмосферу вызывающих парниковый эффект газов, а при принятии решений исходить из новейших научных исследований.

Шествие в Вильнюсе стало частью проходящих в мире акций протеста против потепления климата Fridays For Future («Пятницы за будущее»).

Неделю назад в подобной демонстрации в литовской столице также участвовало около 200 человек.

Всемирное движение Fridays For Future вдохновила девочка-подросток из Швеции Грета Тунберг.

Правительство Литвы в этом году решило присоединиться к инициативе других стран Европы закрепить в стране цель перехода к нейтральной для климата экономике до 2050 года.

В рамках достижения этой цели намечается больше инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, технологии по уловлению двуокиси углерода, а также побуждать потребителей менять свои привычки.

BNS

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