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В Вильнюсе улица Ажуолино стала более безопасной и современной

Фото vilnius.lt

Отныне жители Виршулишкес и Шяшкине могут ездить удобно и безопасно.

Отремонтирована улица Ажуолино: уложено новое асфальтовое покрытие, оборудованы тротуары и остановка общественного транспорта, установлено современное уличное освещение, проложена пешеходная дорожка. На ремонт улицы самоуправление выделило более 1 миллиона евро.

«По этой улице ежедневно передвигаются более 31 тысячи жителей, живущих в районах Виршулишкес и Юстинишкес. Она становится одним из самых популярных направлений во время учебного года и в период, когда все спешат посетить могилы родственников. Отныне детям и молодёжи добираться общественным транспортом на футбольные тренировки или до теннисной арены будет гораздо безопаснее и комфортнее», — сказал вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

На перекрёстке улиц Озо-Буйвидишкю-Ажуолино заменены приоритетные дорожные знаки, табличка с зеленой стрелкой, разрешающая поворачивать направо с ул. Озо (со стороны Акрополя) в сторону Буйвишкес, заменена дополнительной секцией на светофоре. Кроме того, выезд с ул. Озо, со стороны оздоровительного клуба Impuls, стал более понятен и безопасен благодаря установленным новым светофорам с направляющими стрелками.

Как изменится движение общественного транспорта по ул. Ажуолино?

С 6 декабря, после окончания ремонтных работ на улице Ажуолино, автобус № 7 вернется на свой обычный маршрут. Двигаясь с проспекта Лайсвес в направлении Северного городка, автобусы будут поворачивать на улицу Виршулишкю  и по улице Ажуолино направятся на улицу Озо. Курсируя в направлении Лаздинай, автобусы будут двигаться по улице Ажуолино.

Для удобства пассажиров на этой улице появились две новые остановки, которые будут называться Ажуолино. Кроме того, на маршруте автобуса №7, на улице Архитекту, двигаясь в сторону остановки Акациес, будет установлена новая остановка Паукшчю такас, здесь будет останавливаться не только маршрутный автобус № 7, но и №21, №23.

С 5 декабря на сайте www.stops.lt опубликовано новое расписание автобусов, также информация обновлена на остановках общественного транспорта.

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