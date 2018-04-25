В воскресенье в Литве местами были побиты прежние рекорды тепла

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

В минувшее воскресенье на трех метеорологических станциях в Литве были превышены все прежние рекорды тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба.

По ее данным, в Биржай было 6,8 градуса выше нуля, что превысило рекорд прошлого года – 6,3 градуса.

В Клайпеде было 7,8 градуса тепла – это превысило рекорд тепла 1995 года (6,4 градуса).

Рекорд был побит и в Паланге, где было 9 градусов тепла. Прежний рекорд составлял плюс 6,8 градуса.