В ВОЗ заявили, что уже видят конец пандемии

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Сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще минимум три месяца, но уже виден конец пандемии. Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает The Guardian в понедельник, 10 января.

«Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него — этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн», — сказал специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.

Эксперт добавил, что не может говорить о том, насколько тяжелыми будут следующие волны.

«Во-первых, этот вирус продолжает развиваться — у нас есть «Омикрон», но мы получим и другие варианты. Во-вторых, это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены», — пояснил Набарро.

Также Набарро прокомментировал предположение, что серьезные COVID-вспышки могут быть два или три раза в год.

«Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят», — подытожил представитель ВОЗ.