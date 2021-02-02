TOP,Новости,Происшествия

В ходе международной операции задержаны 9 подозреваемых в контрабанде наркотиков

Nuotrauka policija.lrv.lt

Сотрудники полиции Литвы приняли участие в международной операции, в ходе которой были задержаны девять человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков в составе преступной группировки.

Как во вторник сообщил Департамент полиции, операция проводилась в Литве, Польше и Испании. Среди задержанных – литовец, лидер организованной преступной группировки и активные ее члены.

Организованная группировка, по имеющимся данным, связаны с организацией контрабанды не менее 1450 килограммов разных видов (кокаина, гашиша, конопли).

реклама

В ходе следствия, установлено, что гражданин Литвы создал преступную группировку, возглавил ее, организовал контрабанду наркотических веществ и торговлю ими в особо крупных размерах в международном масштабе. Для преступной деятельности использовались яхты, грузовые машины, легковые автомобили.

В последнюю неделю этого года одновременно в Литве, Польше и Испании была проведена операция по задержанию. Задержанный в Испании лидер преступной группировки, а также обнаружена лаборатория по производству наркотических веществ, на месте совершения преступления задержаны подозреваемые — граждане Литвы, которые входили в упомянутую преступную группировку. 

Во время обысков в лабораториях наркотических веществ были обнаружены и изъяты очень большие количества выращиваемых наркотических веществ – конопли, а также оборудования для производства наркотических веществ. Установлено, что в целом в упомянутых лабораториях наркотических веществ систематически выращивались большие количества конопли.

Всего в Литве сотрудники криминальной полиции Литвы и Группы по борьбе с терроризмом литовской полиции ARAS провели 24 обыска в жилых и подсобных помещениях, а также в автомобилях указанных подозреваемых. В ходе обыска были обнаружены и изъяты десятки тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, наркотики, поддельные документы, удостоверяющие личность, и другие предметы, запрещенные в гражданском обороте. Литовская Республика выдала европейские ордера на арест троим задержанным.

Самым суровым наказанием, которое может быть назначено членам организованной преступной группировки, является лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.