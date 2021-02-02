В ходе международной операции задержаны 9 подозреваемых в контрабанде наркотиков

В ходе следствия, установлено, что гражданин Литвы создал преступную группировку, возглавил ее, организовал контрабанду наркотических веществ и торговлю ими в особо крупных размерах в международном масштабе. Для преступной деятельности использовались яхты, грузовые машины, легковые автомобили.

В последнюю неделю этого года одновременно в Литве, Польше и Испании была проведена операция по задержанию. Задержанный в Испании лидер преступной группировки, а также обнаружена лаборатория по производству наркотических веществ, на месте совершения преступления задержаны подозреваемые — граждане Литвы, которые входили в упомянутую преступную группировку.

Во время обысков в лабораториях наркотических веществ были обнаружены и изъяты очень большие количества выращиваемых наркотических веществ – конопли, а также оборудования для производства наркотических веществ. Установлено, что в целом в упомянутых лабораториях наркотических веществ систематически выращивались большие количества конопли.

Всего в Литве сотрудники криминальной полиции Литвы и Группы по борьбе с терроризмом литовской полиции ARAS провели 24 обыска в жилых и подсобных помещениях, а также в автомобилях указанных подозреваемых. В ходе обыска были обнаружены и изъяты десятки тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, наркотики, поддельные документы, удостоверяющие личность, и другие предметы, запрещенные в гражданском обороте. Литовская Республика выдала европейские ордера на арест троим задержанным.

Самым суровым наказанием, которое может быть назначено членам организованной преступной группировки, является лишение свободы на срок до пятнадцати лет.