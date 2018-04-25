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В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают «пьяные очки»

  • Скриншот видео Youtube

В Хорватии в Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью, где хранятся истории похмелья и предметы, напоминающие пьяные вечеринки, пишет CNN

Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.

Посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди и поиграть в дартс со специальными очками на носу, которые создают эффект опьянения. 

«Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь», — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович. 

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Среди экспонатов музея есть странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью. Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей. 

Основатели музея отмечают, что музей создали не для пропаганды алкоголя, а наоборот, чтобы показать до чего может довести пьянка.

korrespondent.net

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