В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают «пьяные очки»

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В Хорватии в Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью, где хранятся истории похмелья и предметы, напоминающие пьяные вечеринки, пишет CNN.

Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.

Посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди и поиграть в дартс со специальными очками на носу, которые создают эффект опьянения.

«Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь», — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.