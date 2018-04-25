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Ватикан разрешил дистанционно отпускать грехи больным COVID-19

Фото pixabay.com

Католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Опубликованный декрет гласит, что это касается также медиков, и верующих, ухаживающих за родными, больными коронавирусом, и тех, кто молится за выздоровление больных и скорейшее завершение пандемии.

Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв, или дистанционно принять участие в важнейших богослужениях.

В свою очередь тем, кто молится за здоровье медиков, нужно также читать Библию «как минимум в течение получаса».

Напомним, что ранее Ватикан объявил о первом случае заражения коронавирусом. В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Итальянские власти уже уведомлены об этом.

Также сообщалось, что Папа Римский впервые провел аудиенцию онлайн. Глава Римско-католической церкви поддержал всех заболевших во время эпидемии коронавируса, а также выразил благодарность медикам и волонтерам.

korrespondent.net

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