Великомученик и целитель Пантелеимон

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Заметил странную вещь. Когда приходят в церковь католики (это как раз не странно, уже привычным стало), от них можно услышать: «У меня брат (сестра, мама, внучка) болеет. Хочу вашему святому Пантелеймону свечку поставить».

Со свечкой тоже все обычно: хочет человек как-то материально, зримо свою молитву выразить. То, что он Пантелеймон, а не как принято в наших святцах, Пантелеимон, тоже неудивительно. Уж если русские сокращают «и» до «й», то литовцу при их орфоэпии сам Бог велел, как говорится.

Смущает «ВАШ Пантелеимон». Ведь больше половины пантеона святых у католиков и православных общие. Это те, кто был прославлен до разделения церквей в 1054 году. К их числу принадлежит и наш сегодняшний герой, пострадавший в начале IV века.

Даже день памяти его в православном и католическом календарях приходится на одну дату – 27 июля. Тут просто надо учитывать разницу стилей, поэтому мы празднуем день целителя Пантелеимона 9 августа.

О том, что он (великомученик и целитель) почитается и в Западной Церкви, чуть позже. А пока хочу обратить ваше внимание на еще один аспект, который «провоцирует» святой.

К нему обращаются не только потерявшие веру в медицину, но и те, кто хочет, чтобы у врачей и больного была еще и поддержка свыше. Таким образом, совершается «массированный налет» на недуг.

Церковь не отвергает достижений науки, в том числе и медицинской. Более того, среди современных медиков много людей верующих. И это помогает им в работе. Кому как не медику знать, насколько гармонично и мудро устроен живой организм, он прекрасно понимает, что никакая эволюция, никакой случайный взрыв не в силах создать такое совершенство. «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания», – говорил Галилей.

Муссируемая атеистами с начала прошлого века проблема «наука и религия» существует только для неверующих. Для ученого с религиозным мировоззрением, будь он астроном, математик или филолог, и то и другое прекрасно соединяются в единое гармоничное целое. Перечислять верующих врачей – занятие неблагодарное. Назову лишь академика И.П. Павлова и архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого), ученого с мировым именем, работавшего в области гнойной хирургии и канонизированного в 2000 году.

Родился и жил Пантелеимон в конце III века в Никомедии. Это древний город на малоазийском берегу Мраморного моря, важный торговый и культурный центр Древней Греции. Во времена Пантелеимона Никомедия была столицей восточной части Римской империи, пока Константин Великий не провозгласил «вторым Римом» близлежащую Византию, будущий Константинополь. Более ста никомедийцев причислены к лику святых. Это в основном мученики, пострадавшие во времена гонений императора Диоклетиана (нач. IV века). Самым известным из них был Пантелеимон. В 1337 году город был завоеван турками и переименован в Измит.

Пантелеимон родился в знатной семье. Мать его, Еввула, была христианкой. Она рано умерла, и воспитанием мальчика занимался отец-язычник Евстрогий. При рождении ребенку дали имя Пантелеон, что в переводе значит «во всем подобен льву». Кстати, под этим именем он и вошел в католические святцы. Может, поэтому его и считают католики не своим, а нашим. Пантелеимоном он стал позже. Но об этом впереди. Будущий мученик получил традиционное для своего круга начальное образование. Потом отец отдал его учиться к известному в городе врачу Евфросину. Юноша оказался талантливым учеником, и вскоре слух о его искусстве дошел до императора Максимиана.

Но не только больные и монарх обратили внимание на молодого врача. В городе тайно жил пресвитер Ермолай, уцелевший после массового уничтожения никомедийских христиан в 303 году. Мудрый старец сумел разглядеть в Пантелеоне те зерна веры, что когда-то сумела посеять в его душе мать-христианка. Они познакомились. Теперь молодой человек стал часто тайком пробираться в убежище Ермолая для бесед о Христе.

Однажды, возвращаясь с очередной встречи, Пантелеон увидел лежащего на улице мертвого ребенка, укушенного ядовитой змеей. Он начал молиться новому для себя Богу и решил, если молитва его дойдет до Него, то примет крещение и станет последователем Христа. И чудо свершилось – ребенок ожил.

Вскоре Ермолай крестил врача, дав ему новое имя – Пантелеимон, что значит «многомилостивый». Более того, молодой христианин стал обращать в свою веру и отца-язычника. После того как Пантелеимон исцелил силой молитвы слепца, Евстрогий крестился.

После смерти отца он стал лечить нищих и убогих, не беря с них денег. Делал он это очень успешно, совмещая свои медицинские познания с молитвой. Народ потянулся к нему. Коллеги по цеху были очень недовольны: они теряли клиентуру и, соответственно, заработок. К тому же целитель стал посещать тюрьмы и лечить там заключенных, в том числе многочисленных христиан. Это дало повод завистникам донести на него императору.

Максимиан уговаривал его опровергнуть донос и принести жертву идолам, но Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора именем Иисуса вылечил расслабленного. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, а Пантелеимона предал жесточайшим мукам. Это было в 305 г., день его памяти – 9 августа (27 июля по ст.ст.).

Я не буду описывать всех зверств, которые претерпел Пантелеимон. В Знаменской церкви есть его большая икона, где по периметру расположены житийные сцены. Зайдите туда, постойте около образа, помолитесь (рядом висит молитву ему), рассмотрите житийные клейма (так называются эти маленькие иконки). Окунитесь в его грустный и сосредоточенный взгляд. И он обязательно поможет, как уже не одно столетие помогает всем, кто просит его о помощи. И обратите внимание на цвета его одежд. Цвет в иконе всегда несет определенный смысл. Зеленый – это цвет жизни, красный – крови и страданий. Вот потому-то и облачен в эту цветовую гамму наш великомученик и целитель.

Слуги Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан написали, выражаясь нынешним языком, биографию своего господина, где рассказали о его жизни, мучениях и смерти. Мощи целителя небольшими частичками разошлись по всему миру. Так голова его хранится в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. А небольшой сосуд с кровью в католической обители Воплощения Господня в Мадриде. За столько лет кровь, естественно, затвердела, но ежегодно накануне 27 июля, дня памяти великомученика, вновь становится жидкой. Чудо это привлекает множество паломников со всей Испании. Так что, дорогие братья-католики, ставя в церкви свечку целителю, вы смело можете говорить не «ваш» святой, а «наш».

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви