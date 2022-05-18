Венгрия запросила от Евросоюза 18 млрд евро компенсации за топливное эмбарго против России

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Венгрия ожидает, что Евросоюз профинансирует инвестиции и компенсирует рост цен на энергоресурсы от альтернативных поставщиков, если страна откажется от российской нефти. Об этом, как передает Reuters, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сказал, что полная модернизация энергетической инфраструктуры Венгрии потребует 15–18 млрд евро.

По словам Сийярто, другим решением может стать исключение пункта о введении эмбарго на поставки трубопроводной нефти из шестого пакета санкций ЕС.

Издание Politico сообщало со ссылкой на трех представителей ЕС, что Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы она поддержала новые санкции против России, включающие эмбарго на российскую нефть. Однако премьер-министр страны Виктор Орбан до сих пор блокировал общеевропейские санкции против российской нефти, утверждая, что прекращение импорта будет равносильно сбросу «ядерной бомбы» на экономику Венгрии.

Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии, не имеющим выхода к морю и зависящим от российского сырья, отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российской нефти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал 16 мая, что министры иностранных дел стран ЕС пока не могут договориться о шестом пакете антироссийских санкций.