Ф. Киркоров обжаловал это решение в ВАСЛ. Он просит отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое — отменить запрет Департамента миграции.

Дав оценку имеющейся информации, Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у Департамента миграции было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

Как утверждает суд, Министерство иностранных дел Литвы в письме Департаменту миграции указал, что Ф. Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные общественные слои в России и других бывших государствах СССР.

Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом «мягкой силы» этой страны, Ф. Киркоров постоянно посещает и дает концерты на незаконно оккупированном Россией полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.

Ф. Киркоров внесен в «черный список» по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».