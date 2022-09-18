Веселое шоу для всей семьи

Незабываемые представления состоятся в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T.Kosciuškos g., 11). Спектакли в 15.00 будут на русском языке, в 18.00 — на литовском.

Мы приглашаем всех, кто любит веселье и чудеса, на музыкально-интерактивное «Funny Balls Show» — яркое театрализованное шоу, в котором используется более 3 000 воздушных шаров.

Вас ждут необычайно яркие, воздушные декорации и костюмы, огромный замок сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантский шар с сюрпризом, в котором исчезают и появляются люди, и, конечно же, волшебная музыка, клоуны и мимы.

Ваш ребенок и вы будете в восторге, ведь в сказочной стране полно чудес и развлечений. Веселые приключения ждут вас вместе с принцессой Шарлоттой и королем Шарло, хитрым Шарлатаном и воздушным драконом. Приходите и наслаждайтесь приключениями в самую удивительную и необычную страну Шарляндию!

Отличительные особенности шоу:

интерактивность шоу: дети активно участвуют в процессе сказок, танцуют, подсказывают артистам на сцене;

воздушные шары, которые нравятся и детям, и взрослым, обрамлены интересными, поучительными сказочными историями;

актуальность тем сказочных историй – они о дружбе, любви, добре и победе хороших качеств над скверными.

Уникальные черты шоу:

акробатика

клоунада и мимы

оригинальные образы

зрелищность

музыкальные и интерактивные игры

концепция воздушных шаров выражена в декорациях, костюмах, цирковых трюках и фокусах

Ждем вас, поторопитесь заранее приобрести билеты, их в продаже будет не так уж и много!

Билеты на спектакли «Funny Balls Show» 15 и 16 октября (начало спектаклей 15.00 и 18.00) в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g., 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Групповые заявки, информация о спектаклях: +370 645 36403, +370 671 76502

Предложения по деловому (!) сотрудничеству: +370 618 01331