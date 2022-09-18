Веселое шоу для всей семьи

Музыкально-интерактивное шоу для всей семьи «Funny Balls Show» — это авторский проект, объединяющий оригинальные сказочные истории со всевозможными трюками с воздушными шарами.
Специально из уважения к публике создатели этого шоу дадут отдельные спектакли как на русском языке, чтобы быть понятными детям из Украины, еще не успевшим выучить литовский язык, так и на литовском языке.
Незабываемые представления состоятся в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T.Kosciuškos g., 11). Спектакли в 15.00 будут на русском языке, в 18.00 — на литовском.
Мы приглашаем всех, кто любит веселье и чудеса, на музыкально-интерактивное «Funny Balls Show» — яркое театрализованное шоу, в котором используется более 3 000 воздушных шаров.
Вас ждут необычайно яркие, воздушные декорации и костюмы, огромный замок сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантский шар с сюрпризом, в котором исчезают и появляются люди, и, конечно же, волшебная музыка, клоуны и мимы.
Ваш ребенок и вы будете в восторге, ведь в сказочной стране полно чудес и развлечений. Веселые приключения ждут вас вместе с принцессой Шарлоттой и королем Шарло, хитрым Шарлатаном и воздушным драконом. Приходите и наслаждайтесь приключениями в самую удивительную и необычную страну Шарляндию!
Отличительные особенности шоу:
- интерактивность шоу: дети активно участвуют в процессе сказок, танцуют, подсказывают артистам на сцене;
- воздушные шары, которые нравятся и детям, и взрослым, обрамлены интересными, поучительными сказочными историями;
- актуальность тем сказочных историй – они о дружбе, любви, добре и победе хороших качеств над скверными.
Уникальные черты шоу:
- акробатика
- клоунада и мимы
- оригинальные образы
- зрелищность
- музыкальные и интерактивные игры
- концепция воздушных шаров выражена в декорациях, костюмах, цирковых трюках и фокусах
Ждем вас, поторопитесь заранее приобрести билеты, их в продаже будет не так уж и много!
Билеты на спектакли «Funny Balls Show» 15 и 16 октября (начало спектаклей 15.00 и 18.00) в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g., 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.
Групповые заявки, информация о спектаклях: +370 645 36403, +370 671 76502
Предложения по деловому (!) сотрудничеству: +370 618 01331