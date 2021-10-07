Вильнюс начал отопительный сезон

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В четверг Вильнюсское городское самоуправление начало отопительный сезон.

По сообщению столичной мэрии, хотя в прошлом году теплоэнергию начали поставлять на неделю позднее – 15 октября, в этом году более прохладная осень вынудила включить отопление в учреждениях здравоохранения и образования еще 20 сентября.

По информации мэрии, с четверга тепло начнет поступать в первые жилые дома микрорайонов, а в понедельник-вторник будет поставляться уже по всему городу.

Самоуправление отмечает, что в данный момент уже отапливается часть домов, которые приняли самостоятельное решение включить отопление, не дожидаясь начала отопительного сезона.

Планируется, что в октябре цена на отопление в столице может быть почти на 80% больше, чем в прошлом году, поэтому с ноября для жителей будет установлено фиксирование повышение цены на отопление в размере 35% по сравнению с соответствующей ценой того же месяца прошлого года, а образовавшуюся во время отопительного сезона задолженность будет предложено заплатить удобным методом путем индивидуального договора с Вильнюсскими теплосетями Vilniaus silumos tinklai.

По подсчетам теплосетей, в октябре счет за отопление стандартной обновленной квартиры площадью 50 кв. м составит 22 евро, а в зданиях, где не проведена реновация – около 38 евро.

Каунас и Панявежис начали отопительный сезон 27 сентября, Шяуляй – 24 сентября. Клайпеда пока не подключила централизованное отопление. Решение об отопительном сезоне в портовом городе будет принято 11 октября.