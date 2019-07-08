Власти Италии конфисковали судно, спасавшее нелегалов

Фото facebook sea-watch.org

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Экипаж судна Alex, зафрахтованного неправительственной организацией Mediterranea, который доставил в Италию выловленных из воды нелегальных мигрантов, обвиняется в причастности к контрабанде людей.

Об этом пишет новостное агентство ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Alex зашел в порт на острове Лампедуза в минувшую субботу, вопреки запрету итальянских властей, и блокировал тем самым паромы с туристами. 41 мигрант, остававшийся на борту, сошел на берег минувшей ночью, само же судно конфисковано местными властями.

Первоначально предполагалось, что экипаж должен был доставить мигрантов, которых изначально было 55 человек (14 были сняты с борта по состоянию здоровья), на Мальту. Рим и Валлетта достигли соответствующего соглашения. Однако в итоге из-за неблагоприятных погодных условий экипаж принял решение зайти в ближайший порт, разъясняет сайт NEWSru.com.

Ранее запрет на заход в итальянской порт нарушила капитан судна НПО Sea Watch Карола Ракете, оказавшаяся в результате за решеткой. Ей также инкриминируется пособничество незаконной перевозке людей. В настоящий момент другое судно НПО с 65 мигрантами на борту направляется к берегам Мальты.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер направил своему итальянскому коллеге Маттео Сальвини письмо с просьбой открыть морские порты для судов со спасенными в Средиземном море мигрантами.

«Мы не можем допустить, чтобы суда со спасенными людьми на борту неделями плавали в Средиземном море из-за того, что не смогли найти порт», – цитирует министра ведущий немецкий таблоид Bild.

В Италии по распоряжению Сальвини был запрещен заход в порты судов с мигрантами. Его позицию разделяет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возводит стену для пресечения потока беженцев.