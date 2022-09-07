Власти Швейцарии грозят тюрьмой за отопление домов выше +19 градусов

Правительство Швейцарии ввело для граждан административную ответственность за согревание домов выше определенных температур. Жителям грозит тюремный срок или штраф. Об этом сообщает швейцарское немецкоязычное издание Blick.
В зданиях, которые отапливаются газом, температура не может превышать +19 градусов. В то же время горячую воду можно нагреть только до +60 градусов. Обогреватели запрещено использовать.
Жителям страны также запретили обогревать сауны и бассейны. Исключение сделали только для больниц, роддомов и домов престарелых.
Всем, кто нарушит эти правила, грозит тюремное заключение или штраф. В случае умышленных действий возможно тюремное заключение на срок до трех лет или штраф.
Нарушение мер по небрежности также грозит штрафом до 180 дневных ставок. Одна составляет около 30 швейцарских франков, но общая сумма не должна превышать 3 тысячи франков.korrespondent.net