Власти Швейцарии грозят тюрьмой за отопление домов выше +19 градусов

Жителям страны также запретили обогревать сауны и бассейны. Исключение сделали только для больниц, роддомов и домов престарелых.

Всем, кто нарушит эти правила, грозит тюремное заключение или штраф. В случае умышленных действий возможно тюремное заключение на срок до трех лет или штраф.

Нарушение мер по небрежности также грозит штрафом до 180 дневных ставок. Одна составляет около 30 швейцарских франков, но общая сумма не должна превышать 3 тысячи франков.