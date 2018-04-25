Во Франции больным COVID-19 будут переливать плазму крови выздоровевших

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Во Франции с 7 апреля намерены начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19, сообщает издание Le Figaro.

Поучаствуют в исследовании 200 пациентов, результаты можно будет оценить через 2-3 недели.

“Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеющих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас», — пишет издание.

Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.