Во Франции начались очередные демонстрации против пенсионной реформы

Массовые демонстрации против пенсионной реформы проходят во Франции.

Четвертая массовая демонстрация проходит в 36-й день общенациональной забастовки. В связи с акциями усилились перебои в функционировании национальной железной дороги и общественного транспорта, в частности в Париже.

Следующий раунд переговоров между правительством и профсоюзами назначен на пятницу. Но это не исключает продолжения массовых акций протеста в субботу, поскольку предыдущие переговоры 7 января потерпели неудачу.

Пенсионной реформой недовольны работники транспортной отрасли, которые потеряют возможность выйти на пенсию после 51 года. Также реформа повлияет на профессиональную карьеру танцовщиц балета, которые сейчас могут выходить на пенсию в 42 года. В забастовках также участвуют работники образования, медики, представители многих других отраслей.