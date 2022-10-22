Во главе рейтинга партий: консерваторы и ЛСДП

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) набрала бы в сентябре 11,3% голосов респондентов (в августе 8,3%).

Созданный в этом году Демократический союз «Во имя Литвы» на третьем месте в рейтинге — на выборах он получил бы голоса 6,5% избирателей (в сентябре — 9,5%).

Как показывают данные опроса, за оппозиционный Литовский союз «аграриев» и «зеленых» в сентябре проголосовали бы 6,6% опрошенных (в августе — 7,1%), за действующее в правящем большинстве Литовское либеральное движение — 6,2% (в феврале — 6,4%).

Партия «Свобода и справедливость» получила бы 4,8% (в августе — 4,2%) голосов.

Имеющая своего представителя в парламентской оппозиции партия «Свобода и справедливость» в сентябре набрала бы 4,8% (в августе — 4,2%), Партия свободы — 3,9% голосов (в августе — 5,1%), Партия труда — 3,7% (в августе — 2,4%),

За другую партию отдали бы голоса 9,3% опрошенных, не пошли бы голосовать 16,8%, не знают, за кого голосовать или не ответили на вопрос 19% респондентов.

На вопрос, какой политик или общественный деятельно лучше всего подходит на пост премьер-министра, респонденты чаще всего называли премьера Ингриду Шимоните (12,5%, в августе — 13,2%).

Далее идет глава социал-демократов Вилия Блинкявичюте (8,6%, в августе 6,2%), на третьем месте — Саулюс Сквернялис, возглавляющий демократический союз «Во имя Литвы» — 7,6%, в сентябре — 10%.

Положительно и скорее положительно деятельность правительства оценивают 23,9% опрошенных (в сентябре их было 28,8%) — положительные оценки снизились на 4,9 проц. пункта. Это рекордно низкое количество положительно оценивающих деятельность правительства.

Скорее негативно и негативно работу правительства в сентябре оценивали 68,8% опрошенных, в августе — 64,2%.

Опрос проводился 20-30 сентября, погрешность результатов опроса — 3,1%.

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