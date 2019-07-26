Во время беспорядков в Правенишкской колонии пострадали несколько десятков заключенных

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Несколько десятков заключенных пострадали во время беспорядков в Правенишкской колонии, сообщил в четверг BNS Дайнюс Сушинскас, начальник Правенишкской колонии.

В среду вечером, в третьем секторе Правенишкской колонии тюрьмы, сработала система распознавания сигнала мобильной связи.

Надзиратели немедленно отреагировали, но не смогли получить доступ к двум камерам. Как выяснилось позже, в дверные коробки был вставлен кусок деревянного стола.

Должностные лица, получив подкрепление из других секторов колонии, воспользовались специальными средствами, и попали в камеры. Некоторые из осужденных оказывали сопротивление и не подчинялись законным требованиям.

Д. Сушинскас сказал, что в результате применения специальных мер могло пострадать не более нескольких десятков осужденных. Должностные лица не пострадали. «Использовали резиновые палки, электрошокеры, специальные меры», — сказал начальник исправительного учреждения.

Он сказал, что беспорядки могли быть вызваны обысками в колонии, они не связанными с так называемым Праздником моря.

По словам Д. Сушинскаса, в результате инцидента пострадавшие заключенные, не получили никаких серьезных травм «возможно покраснение, синяки, ушибы».

После того, как осужденные вывели из камер, в помещениях был проведен обыск. В ходе обыска камеры, в полу был обнаружен тайник, где был спрятан мобильный телефон.

Во время обыска в камерах было обнаружено девять мобильных телефонов, четыре SIM-карты и пакетик возможно с наркотическим веществом.

Начаты два расследования, касающихся незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ, а также дезорганизации работы колонии.

Профилактические меры усиливаются

Опасаясь традиционного «крещения» новых заключенных, когда они подвергаются преследованиям со стороны осужденных, в июле в Правенишкской колонии были усилены превентивные меры.

«Превентивные меры в Правенишкес были усилены после оценки незаконного поведения осужденных в Правенишкской колонии в июле прошлого года», — сказала в четверг BNS пресс-секретарь департамента тюрем Симона Банениене.

Напомним, в июле прошлого года в Правенишкской колонии прошел так называемый «Праздник моря». Группа осужденных наблюдала, как заключенные избивали трех осужденных мокрыми полотенцами, поливая холодной водой из ведер, вызывая шок. В феврале этого года суд Кайшядориса признал трех осужденных виновными. Из материалов дела следует: были организованы «крещения», чтобы издеваться над новыми осужденными и заключенными, которые не следуют правилам тюремной субкультуры.

В июле прошлого года руководство Правенишкской колонии объявило, что предотвратило праздник. Однако позднее Министерство юстиции получило видеозапись, свидетельствующую о том, что «Праздник моря» все же состоялся.

BNS