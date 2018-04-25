Во время карантина учимся через чувства: арт-терапия на дому

Есть много разных видов арт-терапии – все они помогают решать разные проблемы и развивать разные качества. Если вы хотите использовать арт-терапию дома, лучше всего смешивать разные виды и найти то, что больше всего подходит вашим детям, вашей семье.

Изотерапия. Мысли и переживания людей приходят из подсознания, поэтому выразить их образами легче, чем словами, а для рисования необязательно использовать кисть! Рисовать можно руками, ногами или всем телом, и таким образом развивать не только фантазию, но и моторику. Когда нарисуешь рисунок или что-то слепишь, рассказать об этом словами, описать чувства, становится намного легче.

Библиотерапия. Искусство рассказывать охватывает все, что связано со словом. Это может быть творческим сочинением, поиском синонимов или придумыванием историй в группе. Рассказ – как словесный, так и письменный – воспитывает навыки общения, учит слушать других, быть внимательным к другим и к себе самому, прислушиваться к себе.

Есть и такой вид, как драматерапия. Разные театральные постановки, выступления также используют для терапии. С помощью театра дети учатся навыкам общения, работе в команде, а также учатся выражать эмоции с помощью языка тела и мимики. Ведь рассказать о какой-то ситуации можно с помощью самых разных форм самовыражения и каждый раз по-новому!

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ

● Ежедневно хотя бы час уделяйте художественной деятельности. Если ребенку надоело просто рисовать и разыгрывать разные сценки, попробуйте рисовать в темноте, в саду или в парке соберите разные листья, плоды и семена и сделайте из них мандалу или скульптуру, нарисуйте открытки для близких и вышлите их им по почте. Следите за тем, как ребенок начинает рисовать, применяет новые способы, средства и материалы, – неуверенно, едва прикасаясь к бумаге или смело, в полную силу. Это показывает особенности характера ребенка, которые проявляются и в других ситуациях.

● Позвольте ребенку самому выбрать направление, в котором будете работать на этот раз. Всякий раз перед занятием спрашивайте, чего он больше хочет – рисовать или играть в театр? А может петь? Так ребенок будет учиться выражать свои желания и говорить о том, чего ему хочется, также он научится самостоятельно принимать решения.

● Чаще всего арт-терапия состоит из двух частей: творческое занятие и его обсуждение. Обе части процесса одинаково важны и нужны. Поэтому, чтобы лучше узнать ребенка и его чувства, после занятия попросите его не только рассказать, что он изобразил, но и какие чувства его творение передает. Можно спросить, почему ребенок выбрал конкретные цвета, и с чем они у него ассоциируются.

● Вы можете заниматься такими творческими занятиями в свободной форме или направлять ребенка в определенную сферу. Например, в начале задайте тему, которую ребенок должен изобразить. Это может быть задание в виде вопроса. Например, как ты чувствуешь себя во время этой пандемии? Как ты воспринимаешь людей в масках? Есть ли что-то, что тебя беспокоит?

● Не стоит настраиваться на привлекательный в эстетическом плане результат. Арт-терапия – это не конкурс, на котором ребенок должен победить. Наоборот, совсем неважно, в какой форме и какими средствами будет выполнена работа, сколько времени это займет. Самое главное, чтобы ребенок получал от процесса удовольствие и мог выразить свои чувства. Эксперты также советуют избегать подготовленных заранее заданий, таких как раскраски или мандалы. Конечно, это может быть приятное занятие, но если вы хотите добиться лечебного и успокаивающего результата, лучше предложить ребенку большой чистый лист бумаги. В таком случае пространство для самовыражения будет безграничным.

ЗАНЯТИЯ ДОМА

Если вам нравится идея мандалы, можете научить ребенка ее делать. Начните с чистого листа и карандаша. Попросите ребенка закрыть глаза и водить рукой по листу круговыми движениями, как ему хочется. Когда он покончит с этим, оставшиеся пустоты может закрасить теми цветами, какими он хочет.

Коллажи и вырезки из газет и журналов лучше оставить для подростков. Поскольку они сталкиваются с различными кругами общения, а их личность только начинает раскрываться, из-за желания стать своими в компании, а может только из желания бунтовать против всего, иногда им бывает нелегко выразить себя. Чтобы подросткам было легче интегрироваться в обществе, можно использовать коллаж для выражения их основных ценностей:

● в начале занятия спросите у подростка, какие ценности, по его мнению, для него важны. Поинтересуйтесь, какие качества в других людях ему нравятся, и какие действия этих людей радуют подростка;

● из журналов и газет подросток может вырезать фотографии, рисунки, слова, фразы, которые отражают важные для него ценности. Когда материал подготовлен – можно сделать коллаж на листе бумаги. Другой способ – побудить ребенка вести визуальный дневник, в котором появятся разные темы, переживания, теплые воспоминания — все это из коллажей или вырезок из газет и журналов;

● когда коллаж будет готов, попросите ребенка рассказать о нем, почему он выбрал те или иные образы или фразы. Выясните, что они означают, что символизируют и каким образом эти ценности можно взращивать и укреплять в повседневной жизни.