Во время «Островецких учений» СМС получили 70% жителей, сработали 67 сирен из 70

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Во время учений по гражданской обороне, предназначенных для того, чтобы научиться реагировать на возможные инциденты на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, в юго-восточной части Литвы СМС-сообщения получили на свои телефоны 70% жителей, сработали 67 сирен оповещения из 70-и, сообщили организаторы учений.

«По предварительным оценкам, охват составил примерно 70%», – сказал журналистам замдиректора Департамента противопожарной охраны и спасения Миндаугас Канапицкас.

По его словам, часть жителей могла не получить СМС-сообщения из-за не настроенных должным образом телефонов, проблемы могли возникнуть из-за нехватки лицензий.

После начала учений произошел сбой в работе сайта об экстремальных ситуациях lt72.lt. М. Канапицкас сказал, что сбой продолжался около трех минут.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что были проверены сирены оповещения в юго-восточной части страны, из 70-и сирен не сработали три.

«Процент хороший, но все равно не все, это сигнал, что ситуацию нужно исправлять», – сказала министр.

Проверка систем проводилась в Вильнюсском, Шальчининкском, Калварийском, Зарасайском, Швенчёнском и Варенском районах.

Главой операции Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям решила назначить вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешяльгиса.

По словам Р. Тамашунене, такое решение было принято потому, что здоровье жителей названо главным приоритетом.

Учения будут проводиться до пятницы.

В среду на учениях будет имитироваться эвакуация населения, в четверг намечается имитация радиационной разведки с воздуха.

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов.

Вильнюсское самоуправление из-за споров с правительством в учениях не участвует.

Правительство Литвы заявляет, что БелАЭС строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отвергает такую ​​критику.