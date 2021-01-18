Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя — офис президента

Он сказал, что на встрече министр рассказал главе государства приоритетные области и планы развития оборонной сферы.

По словам Д. Кулешюса, в Лите нужно проявлять больше внимания проектам инфраструктуры.

«Есть сферы, где нужен прорыв, где нужно приоритетное внимание. Это связано с развитием стратегических проектов инфраструктуры, поскольку у нас есть амбиция, желание повышать безопасность Литвы за счет максимально возможного постоянного присутствия зарубежных военных», — сказал советник.

«Чтобы эти силы могли здесь действовать, тренироваться, мы должны обеспечить надлежащее, эффективное развитие проектов нашей инфраструктуры», — добавил он.

Д. Кулешюс также отмтеил, что в настоящее время отмечается рост числа кибернетических инцидентов, поэтому ведомствам следует позаботиться о своей информационной безопасности.

«Если сравнивать прошлый год с нынешним, то предоставлена информация о том, что рост числа киберинцидентов составил около 25%», — сказал Д. Кулешюс.

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что побеспокоиться о своей информационной безопасности должен и частный бизнес.

По его словам, Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) информировал министерства и ведомства о том, какие требования следует соблюдать.

В декабре от вируса, распространявшегося с электронными письмами, пострадали НЦКБ и еще некоторые ведомства.