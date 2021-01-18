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Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя — офис президента

Фото kam.lt

Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя, а министерства и ведомства должны обеспечивать требования информационной безопасности. 

Это заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс после встречи президента Гитанаса Науседы и министра обороны Арвидаса Анушаускаса в понедельник.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Один из главных месседжей от президента и министра обороны — что во время пандемии, экстремальных ситуаций внимание к обороне и безопасности ослабевать не должно», — сказал журналистам глава государства. 

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Он сказал, что на встрече министр рассказал главе государства приоритетные области и планы развития оборонной сферы. 

По словам Д. Кулешюса, в Лите нужно проявлять больше внимания проектам инфраструктуры. 

 «Есть сферы, где нужен прорыв, где нужно приоритетное внимание. Это связано с развитием стратегических проектов инфраструктуры, поскольку у нас есть амбиция, желание повышать безопасность Литвы за счет максимально возможного постоянного присутствия зарубежных военных», — сказал советник. 

 «Чтобы эти силы могли здесь действовать, тренироваться, мы должны обеспечить надлежащее, эффективное развитие проектов нашей инфраструктуры», — добавил он. 

Д. Кулешюс также отмтеил, что в настоящее время отмечается рост числа кибернетических инцидентов, поэтому ведомствам следует позаботиться о своей информационной безопасности.

«Если сравнивать прошлый год с нынешним, то предоставлена информация о том, что рост числа киберинцидентов составил около 25%», — сказал Д. Кулешюс. 

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что побеспокоиться о своей информационной безопасности должен и частный бизнес. 

По его словам, Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) информировал министерства и ведомства о том, какие требования следует соблюдать. 

В декабре от вируса, распространявшегося с электронными письмами, пострадали НЦКБ и еще некоторые ведомства. 

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