Во вторник цена на электроэнергию в странах Балтии — самая высокая за два месяца

Это самая высокая среднесуточная цена на электроэнергию с 30 сентября, когда она достигла 415,16 евро за МВт в Литве и Латвии и 376,44 евро за МВт в Эстонии.

Кроме того, во вторник электроэнергия в странах Балтии будет самой дорогой в 17-18 часов, когда ее цена достигнет 501,1 евро за МВтч, самой дешевой она будет в 2-3 часа ночи — 233,2 евро.

До сих пор самая высокая среднесуточная цена в странах Балтии за последние два месяца была 16 ноября, когда мегаватт-час стоил 303,33 евро в Литве и Латвии и 299,93 евро в Эстонии.

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