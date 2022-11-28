Во вторник цена на электроэнергию в странах Балтии — самая высокая за два месяца

На бирже Nord Pool в зонах трех стран Балтии среднесуточная цена электроэнергии во вторник составит 380,85 евро за мегаватт-час (МВтч) или 0,38 евро за киловатт-час (кВтч), показывают данные торговли «на сутки вперед» (англ. day-ahead) на бирже.
По сравнению с понедельником (272,75 евро) во вторник электричество дорожает почти на 40%.
Это самая высокая среднесуточная цена на электроэнергию с 30 сентября, когда она достигла 415,16 евро за МВт в Литве и Латвии и 376,44 евро за МВт в Эстонии.
Кроме того, во вторник электроэнергия в странах Балтии будет самой дорогой в 17-18 часов, когда ее цена достигнет 501,1 евро за МВтч, самой дешевой она будет в 2-3 часа ночи — 233,2 евро.
До сих пор самая высокая среднесуточная цена в странах Балтии за последние два месяца была 16 ноября, когда мегаватт-час стоил 303,33 евро в Литве и Латвии и 299,93 евро в Эстонии.
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