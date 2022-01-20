Военные будут дежурить на границе Литвы с Беларусью до середины мая

Фото BFL/Жигимантаса Гядвилы

В четверг Сейм Литвы продлил на три месяца мандат литовских военных на патрулирование границы с Беларусью.

За соответствующее решение проголосовали 117 членов сейма, воздержавшихся и голосовавших против не было.

В соответствии с представлением Кабмина Сейм продлил полномочия военных до 13 мая.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте заявляла, что угроза на границе с Беларусью никуда не исчезла, гибридная атака не закончилась, хотя ситуация на границе сейчас и выглядит более спокойной.

Ранее, чтобы взять под контроль нелегальную миграцию из Беларуси, Сейм дал разрешение до 13 февраля привлекать военнослужащих для охраны границы.

В условиях экстремальной ситуации на границе у военных, как и у пограничников, есть право отдавать обязательные к исполнению приказы, проводить личный досмотр и задерживать подозреваемых лиц.

По правительственным данным, в данный момент более тысячи военных привлечено в помощь Службе охраны госграницы Литвы.

По данным пограничной службы, в Литву в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов, еще более 8,1 тыс. их на границе было развернуто.

Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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