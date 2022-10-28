Военные учения в Вильнюсском регионе

Вооруженные силы Литвы сообщают о том, что до 11 ноября в трех прилегающих к столице районах (Нямянчине, Пабярже и Майшягала) проходят плановые учения, сообщает пресс-служба Вильнюсского районного самоуправления.

В период учений на этих территориях будут перемещаться порядка 80 военнослужащих с оружием. В ходе учений будут использованы имитационные боеприпасы и пиротехника. Передвижение вооруженных групп планируется на военных и гражданских колесных транспортных средствах в светлое и темное время суток.

Жителей просят не вмешиваться в действия военнослужащих. После учений армия обязуется очистить территории учений.