Война закончится, если США прекратят поддержку Киева — Орбан

Он также считает, что в войне необходимо прекращение огня и лишь потом мирные переговоры. Однако Орбан сделал уточнение по этому вопросу.

«Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет» — считает глава венгерского правительства.

Премьер-министр также утверждает, что Венгрия является «провенгерской».

«Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории», — заявил он.

Он также уверяет, что Будапешт «поддерживает и помогает Украине».

«Мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией», — утверждает Орбан.

Отметим, ранее Орбан заявлял, что Венгрия не поддерживает санкции против России, но и не накладывает на них вето.

Кроме того, по его мнению, Европарламент следует упразднить в его нынешнем виде, поскольку недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов ЕП поставил под сомнение доверие к этому учреждению.