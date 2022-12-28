Война закончится, если США прекратят поддержку Киева — Орбан

Украинский народ может воевать до тех пор, пока США поддерживают их оружием и деньгами. Вопрос мира якобы зависит от Вашингтона. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet, часть которого опубликовали во вторник, 27 декабря.
Венгерский чиновник в очередной раз заговорил, что Будапешт якобы впервые за 30 лет столкнулся с опасностью быть втянутым в войну в Украине. По его мнению, рост цен на энергоносители также «толкает страну в опасном направлении».
Он также считает, что в войне необходимо прекращение огня и лишь потом мирные переговоры. Однако Орбан сделал уточнение по этому вопросу.
«Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет» — считает глава венгерского правительства.
Премьер-министр также утверждает, что Венгрия является «провенгерской».
«Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории», — заявил он.
Он также уверяет, что Будапешт «поддерживает и помогает Украине».
«Мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией», — утверждает Орбан.
Отметим, ранее Орбан заявлял, что Венгрия не поддерживает санкции против России, но и не накладывает на них вето.
Кроме того, по его мнению, Европарламент следует упразднить в его нынешнем виде, поскольку недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов ЕП поставил под сомнение доверие к этому учреждению.korrespondent.net