default image
Г.Науседа надеется на решительность лидеров ЕС в ответе на угрозы со стороны России

Подробнее...
default image
В Финляндии хотят ввести уголовную ответственность за финансирование даже одного боевика

Подробнее...
default image
Восемь государств поддержали европейскую миссию в Персидском заливе

Подробнее...
default image
Wizz Air прекращает рейсы из Вильнюса в Афины и Рейкьявик

Подробнее...
default image
Президентом Греции впервые станет женщина

Подробнее...
default image
Оппозиция Вильнюса: правящие медлят с учреждением литовских групп в детсадах

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил назначения Д.Матулёниса послом при НАТО

Подробнее...
default image
Польша и Япония намерены совместно построить высокотемпературный ядерный реактор

Подробнее...
default image
Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС

Подробнее...
default image
Турецкая компания оспорила решение Каунаса расторгнуть договор о строительстве стадиона

Подробнее...
default image
Генсек НАТО отметил рекордное военное присутствие США в Европе

Подробнее...
default image
ВС Литвы приступает к рассмотрению дела о домогательствах К. Пукаса

Подробнее...
default image
Международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме: подробности мероприятия

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: почтить память жертв Холокоста лучше на месте их гибели

Подробнее...
default image
Исследование: в Литве растут масштабы контрабанды сигарет

Подробнее...
default image
Объявлен новый состав правительства России

Подробнее...
default image
Разрыв Литвы от европейского благосостояния сократился, но вызовы еще есть

Подробнее...
default image
В Китае из-за нового вируса ограничения для туристов

Подробнее...
default image
В Каунасе задержана контрабанда деталей к российским вертолетам

Подробнее...
default image
В Саудовской Аравии создали первый женский батальон

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Восемь государств поддержали европейскую миссию в Персидском заливе

  • Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что уже восемь государств выступило в поддержку инициативы по созданию европейской миссии по защите судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Согласно заявлению, политическую поддержку выразили Германия, Бельгия, Греция и Португалия – вдобавок к Нидерландам, Дании и Италии и самой Франции, сообщившим об этом несколько месяцев назад. О том, какие государства готовы направить в регион свои корабли, пока не сообщается.

Напомним, что параллельно коалицию, призванную обеспечить свободу мореходства в районе Аравийского полуострова, создают США и Великобритания. К ней присоединились Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Албания и Австралия.

Американские и британские корабли уже сопровождают суда в районе Ормузского пролива. Предполагается, что если альтернативная коалиция начнет действовать, это приведет к дополнительным трениям между США и Евросоюзом.

реклама

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600