Восемь государств поддержали европейскую миссию в Персидском заливе

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Министерство иностранных дел Франции сообщило, что уже восемь государств выступило в поддержку инициативы по созданию европейской миссии по защите судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Согласно заявлению, политическую поддержку выразили Германия, Бельгия, Греция и Португалия – вдобавок к Нидерландам, Дании и Италии и самой Франции, сообщившим об этом несколько месяцев назад. О том, какие государства готовы направить в регион свои корабли, пока не сообщается.

Напомним, что параллельно коалицию, призванную обеспечить свободу мореходства в районе Аравийского полуострова, создают США и Великобритания. К ней присоединились Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Албания и Австралия.

Американские и британские корабли уже сопровождают суда в районе Ормузского пролива. Предполагается, что если альтернативная коалиция начнет действовать, это приведет к дополнительным трениям между США и Евросоюзом.