Восстановление Украины займет целое поколение

При этом конкретных цифр в вопросе восстановления Украины пока нет.

«Но это важный сигнал, что мы уже начинаем эти обсуждения», — сказал политик.

Джентилони отметил, что восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами ЕС.

«Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая», — добавил еврокомиссар.

По данным СМИ, программу под названием Отстроить Украину в ЕС планируют утвердить уже 18 мая.

План восстановления Украины

Еврокомиссия разработала план по послевоенному восстановлению Украины, на него будут потрачены сотни миллиардов евро.

Точная сумма программы не называется, однако известно, что на нее будут потрачены сотни миллиардов евро.

От Украины взамен потребуют борьбу с коррупцией и проведение реформ для приближения к ЕС и будущему вступлению в сообщество.

План подразумевает, что восстановление разрушенной инфраструктуры в стране займет более 10 лет, а выделенные средства будут связаны со строгим выполнением Украиной условий по проведению реформ.

Отмечается, что при восстановлении должен будет действовать принцип «сделать лучше, чем было». То есть новую инфраструктуру будут разрабатывать так, чтобы она соответствовала климатическим требованиям.

Финансовый вклад ЕС должен будет поступить из новой программы бюджета ЕС.