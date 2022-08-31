Восточная Европа грозит самостоятельно ограничить выдачу виз россиянам

Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Европейской комиссии ужесточить визовую политику в отношении России.
До того момента, когда всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан России.
Напомним, во вторник, стало известно, что Германия приостанавливает упрощенный визовый режим с РФ.
ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян. Брюссель стремится «не останавливаться на ограничении упрощения виз» и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.
Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал работать над тем, чтобы страны блока на неформальной встрече в Праге выработали единую позицию по теме визовых ограничений для россиян.
Он также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.korrespondent.net